’100 ناقص 8’.. هل سرقت غزلان الزوراء؟

2022/08/15 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصكشف مصدر مسؤول في متنزه الزوراء، اليوم الاثنين، حقيقية سرقة عدد من "الغزلان" من المنتزه، خلال الأيام الماضية.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "الانباء التي تتحدث عن سرقة عدد من الغزلان من متنزه الزوراء غير صحيحة ولا توجد أي عملية سرقة للغزلان من المنتزه اطلاقاً".وأكد ان "متنزه الزوراء فيه أكثر من 100 غزال ولا توجد أي سرقة لهم".وكانت انباء تحدثت عن سرقة (8) غزلان من متنزه الزوراء خلال الأيام الماضية، مما دعا الى فتح تحقيق موسع بالحادث، والتي تعد هي الحادثة الأولى من نوعها تحصل داخل المنتزه، وفق الانباء التي نشرت في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي.

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