بـ 14 نقطة.. وزير الصدر يخلي مسؤولية التيار من فشل أداء الحكومات

2022/08/15 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجفأخلى صالح محمد العراقي، المعروف بـ "وزير الصدر"، اليوم الإثنين، مسؤولية التيار الصدري من تردي الوضع في العراق.وقال وزير الصدر في بيان تلقته (بغداد اليوم) ما هو نصه: "كتلة كاذبون ومن لفّ لفّها، تقول : التيار الصدري يتحمل المسؤولية لتواجده في الحكومات السابقة.الجواب : نعم نتحمل المسؤولية ولا ننفي ذلك.ولذلك فنحن كنّا في العملية السياسية (كعلي بن يقطين) لكن لم ينفع معكم فأنتم مصرّون على الفــساد.وأيضاً : أقول: لا نتحمل المسؤولية لأسباب، منها:أولاً : لم نوافق على الإتفاقية الأمنية المخزية.ثانياً : قــاومـنا المحــتل الذي هو من أهم أسباب فســادكم.ثالثاً : لم نشترك بمجلس الحكم في حينها على الرغم من إصرار كبيركم على الإشتراك في حينها.رابعاً : سحبنا ستّة وزراء بسبب الفـساد.خامساً : حاسبنا فاســدينا أو من نشكّ بفســادهم ورفضتم ذلك منّا..والتحق فاســدونا معكم.سادساً : كتلة كاذبون أوضح دليل على أننا قاومـنا الفــــساد وإلاّ لما كنتم مطرودين من التيار.سابعاً : لم نفاوض المحــتل من أجل الخروج من السجون كما فعلتم.ثامناً : ما إن أجّجتم الفــتن بيننا وبينكم سارع قائدنا لإطفائها.تاسعاً : التبعية أكبر أسباب الفـساد، وكبيركم يقول بما معناه: تبعيتنا سرّ نجاحنا.عاشراً : لم نتعدَّ على مصفى بيجي.حادي عشر : ما عدكم گصگوصة..وكبيركم يقول لو تمّ محاسبة الفاسـدين لامتلأت السجون، بمعنى أنه لابدّ من عدم محاسبتهم.ثاني عشر : تخلّينا عن المشاركة في الانتخابات.ثالث عشر : سحبنا ٧٣ نائباً قحيّاً لكي لا نتوافق مع فـــسـادكم.رابع عشر : تستغلون أفراد الحــشــد الشــعــبي لتلبية شهــواتكم، ونحن نريد حفظ دمائــهم وحفظ سمعتهم ناصعة فهم مجاهــدون شـهداء كرام، وغيرها من الامور فلا تتغافلوا".

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