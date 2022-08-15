الدفاع المدني يخمد حريقا في مستشفى اهلي وسط بغداد

2022/08/15 | 12:17 - المصدر: وكالة خبر

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اخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع في مستشفى الجيبجي ببغداد.

وذكرت مديرية الدفاع المدني :” ان فرق الاطفاء احكمت سيطرتها بعد اندلاع حادث حريق داخل بناية مستشفى “الجيبجي ” الاهلي في منطقة الحارثية وسط بغداد ظهر هذا اليوم الاثنين ” .

واوضح :” ان فرق الدفاع المدني طوقت النيران التي اندلعت في الطابق الارضي ، المتخذ لخزن اسطوانات غاز الاوكسجين ولمصرف الدم ، الذي كاد ان يشكل خطراً حقيقياً في حالة وصول نيران الحريق الى اسطوانات الاوكسجين.

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