2022/08/15 | 12:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصدر يهاجم كتلة سياسية: سحبنا 73 نائباً قحيّاً لكي لا نتوافق مع فسادكم

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