عالية نصيف تدعو للتحقيق في قضية تتعلق بتعيين المحاضرين

2022/08/15 | 12:17 - المصدر: وكالة خبر

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دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية الى التحقيق بحقيقة تعيين اعداد جديدة من المحاضرين في بغداد بتواريخ قديمة.

وقالت في بيان اليوم :” وصلتنا شكاوى من المحاضرين القدماء بان هناك جهات تقوم حالياً بتعيين اعداد كبيرة من المحاضرين الجدد بتواريخ قديمة وبشكل مخالف للقانون ، في مديريات تربية بغداد، في حين ان المحاضرين القدامى (الذين تواريخ البدء بعملهم حقيقية وليست وهمية) مازالوا يكافحون لنيل حقوقهم “.

وشددت نصيف على ” ضرورة قيام النواب عن محافظة بغداد بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع “.

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