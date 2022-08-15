زيدان يبحث مع بلاسخارت معالجة الاشكاليات القانونية التي تخص الازمة السياسية

2022/08/15 | 12:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ممثلة الامين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.

وذكر بيان عن مكتب زيدان ان “اللقاء بحث دور القضاء في معالجة الاشكاليات القانونية التي تخص الازمة السياسية التي يشهدها العراق”.

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