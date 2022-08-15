2022/08/15 | 12:32 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل| الجيش الأميركي: هجوم بطائرت مسيرة استهدف موقعا عسكريا أميركيا بمنطقة التنف عند الحدود السورية العراقية

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