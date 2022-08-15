وزير البيئة: الجفاف يهدد أمن العراق

2022/08/15 | 12:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد وزير البيئة، جاسم الفلاحي، الاثنين، 15 آب، 2022، أن الجفاف يهدد أمن العراق،...

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