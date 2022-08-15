إسرائيل.. الجيش يكتشف نفق

2022/08/15 | 12:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، عن إحباط "نفق إرهابي" من شقين تابع لحركة حماس تم حفره من داخل قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية.

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