2022/08/15 | 12:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WlLO9rzSuFk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سوق ابو دشير - ناس وناس ٢٠٢٢ الحلقة ٢٧٢) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سوق ابو دشير - ناس وناس ٢٠٢٢ الحلقة ٢٧٢) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).