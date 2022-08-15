بمصافحة على الحدود.. شاهد كيف احتفلت الهند وباكستان بمرور 75 عامًا على الاستقلال عن الحكم البريطاني

2022/08/15 | 12:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتفل الهند بحدث مهم، 75 عاما من الاستقلال عن الحكم البريطاني.إنها أيضًا ذكرى سنوية مشتركة مع باكستان، والتي أقامت احتفالاتها يوم الأحد.

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