2022/08/15 | 12:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الاثنين، دور القضاء بمعالجة الاشكاليات الخاصة بالازمة السياسية.وذكر اعلام القضاء في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القاضي زيدان يبحث مع بلاسخارت الأزمة السياسية التي يشهدها العراق المركز الخبري الوطني.

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