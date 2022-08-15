2022/08/15 | 12:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني قرر مجلس الوزراء، دعم بطولة كأس الخليج العربي بكرة القدم بـ 3 مليارات دينار .وذكر بيان للأمانة العامة تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أن” مجلس الوزراء قرر تمويل وزارة المالية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يدعم بطولة كأس الخليج بـ 3 مليارات دينار المركز الخبري الوطني.

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