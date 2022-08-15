مراسل يسرد تفاصيل

2022/08/15 | 14:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرد نزار كنسيلا، مراسل شؤون الرياضة في London Evening Standard، في مقابلة لشبكة CNN، تفاصيل الشجار العنيف بين الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي تشيلسي، والإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي توتنهام، بعد انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من "البريميرليغ"، الأحد.

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