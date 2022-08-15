النفط يسقط 5% قاع 8 أشهر.. ضربة مفاجأة من طهران

2022/08/15 | 14:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اندفعت أسعار النفط للسقوط بعنف خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين وسط أنباء متضاربة بشان قرب التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي الإيران.

وكانت أسعار النفط انخفضت في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين في حدود 1% قبل أن توسع خسائرها بأكثر من 4% نزولًا دون مستويات الـ 90 دولار، في ظل تصريحات أرامكو (TADAWUL:2222) عن استعدادها زيادة الانتاج جنبًا إلى جنب مع بيانات صينية سلبية تؤثر على تعافي الطلب.

وفي حال التوصل لاتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني قد تستقبل أسواق النفط ما يقرب من 5 مليون برميل من النفط الإيرني إذا تم رفع الحظر عن النفط الإيراني.

تقدم المفاوضات

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، أنه يوجد تطور نسبي في مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي مع القوى الغربية، مؤكدة أن طهران تنتظر إلغاء الحظر، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "هناك تطور نسبي في المفاوضات لكنه لا يحقق جميع مطالبنا وننتظر إلغاء الحظر..



واضاف كنعاني لدينا توقعات أخرى من الجانب الآخر، ونعتقد أنه يجب تحقيق مصالح الشعب الإيراني".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن فريق التفاوض الإيراني شارك بالمفاوضات في فيينا والدوحة من أجل التوصل إلى اتفاق دائم وجيد بهدف إلغاء الحظر الجائر عن إيران.

وأضاف كنعاني: "نحن في مرحلة متقدمة من المفاوضات والتوصل لاتفاق يرتبط بتحقيق مطالبنا، وإذا احترمت مطالب إيران يمكن أن نشهد توقيعا للاتفاق في وقت قريب".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "نعتقد أن هناك أرضية للتوصل لاتفاق شريطة احترام خطوط إيران الحمراء".

النفط الإيراني

في أوائل أبريل أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن إنتاج بلاده من النفط الخام وصل إلى مستوى ما قبل العقوبات، مشيرًا إلى أن الطاقة الحالية لإنتاج النفط الإيراني وصلت إلى أكثر من 3.8 مليون برميل يوميًا.

و كشفت شركة بي بي (LON:BP) البريطانية عن أن إنتاج إيران من النفط زاد بنسبة 16.1%، أو 540 ألف برميل يوميًا، في عام 2021 على الرغم من العقوبات الأميركية.

وبلغ إنتاج البلاد من النفط الخام 3.17 مليون برميل يوميًا العام الماضي، من 2.73 مليون برميل يوميًا في 2020، لتسجل ثاني أكبر زيادة بعد ليبيا، وفق تقرير الشركة الأخير عن الطاقة العالمية.

وقال أوجي في تصريحات الشهر الماضي أن كلًا من طهران وموسكو لديهما من الطاقات ما يمكنهما من قلب معادلات القوة في العالم،وأضاف أن صادرات النفط الإيراني ارتفعت بنسبة 40% خلال الأشهر القليلة الماضية، بفضل تنويع العملاء ودخول أسواق جديدة، إلى جانب جهود تنشيط بعض الأسواق التقليدية.

الأسعار الآن

نزلت أسعار النفط خلال هذه الحظات من تعاملات اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ يناير 2022 أي ما يقرب منذ ما يقرب من 7 أشهر حيث اقترب الأسعار من قاع 2022.

وهبط الخام الأمريكي الخفيف نايمكس في حدود 5 أو ما يعادل 4.2 دولار للبرميل نزولا إلى مستويات دون الـ 88 دولار للبرميل خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين.

وفي المقابل انخفض خام برنت القياسي خلال هه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين بأكثر من 4.7 دولار للبرميل نزول إلى مستويات قرب الـ 93 دولار للبرميل بتراجع في حدود 5%.

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