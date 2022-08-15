لاعبة سلة أميركية تستأنف حكم إدانتها بجلب المخدرات إلى روسيا

2022/08/15 | 14:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ماريا بلاجوفولينا، محامية نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غرينر، التي حُكم عليها بالسجن لمدة تسع سنوات في روسيا، لرويترز يوم الاثنين إن فريق الدفاع عنها استأنف الحكم بإدانتها بحيازة المخدرات وتهريبها.

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