2022/08/15 | 14:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف العزم يوجه رسالة بشأن المناطق المحررة

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