مع كبار المسؤولين فيه.. النزاهة تستقدم رئيس أحد دوادوين الأوقاف على خلفية شراء فندق بـ47 ملياراً

2022/08/15 | 14:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ رئيس أحد دواوين الأوقاف وعددٍ من كبار المسؤولين في الديوان؛ لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستقدام رئيس أحد دواوين الأوقاف، عن تهمة شراء فندق في إقليم كردستان بمبلغ (47,000,000,000) مليار دينارٍ دون وجود جدوى اقتصاديَّةٍ، لافتةً إلى أنَّ قرار الاستقدام شمل مُدير هيأة إدارة أموال الوقف ومعاونه سابقاً.

الدائرة أفادت بصدور أمرٍ بمنع سفر المُتَّهمين وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وذلك استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

وأوضحت أنَّ المحكمة أصدرت أيضاً أمر استقدامٍ بحقٍّ معاون آخر للمدير العام لهيأة إدارة أموال الوقف، إضافةً إلى مسؤولي الأقسام القانونيَّة والماليَّة ومسؤول شعبة المُوازنة في هيأة إدارة أموال الوقف، فضلاً عن مسؤول الشعبة القانونيَّة في فرع الهيئة في كركوك وأحد مُوظَّفي الشعبة.

وأكَّدت الدائرة أنَّ أمر الاستقدام صدر؛ بناءً على أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات عن التهمة ذاتها ” شراء الفندق”.

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