مستشار الكاظمي يتحدث عن خوف حكومي من “الفراغ القانوني”

2022/08/15 | 14:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مستشار رئيس الوزراء للسياسة المالية ، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، عن وجود تخوف حكومي من “الفراغ القانوني”.

وقال صالح في تصريح لوكالة “خبر برس”(واخ): ان” المادة 13 من قانون الادارة المالية تنص يكون الصرف بنسبة ( 1/12 ) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية .

واشار الى ان” الاشكالية في حال انتهاء السنة الحالية 2022 وهي اصلا دون موازنة والصرف 1 / 12 كيف سيتم الصرف للسنة المالية المقبلة “، لافتا الى ان” هناك قلق في وجود فراغ قانوني “.

واضاف ان” الحالة الاقتصادية متوقفة على تفسير المادة 13 من قانون الادارة المالية “، موضحا ” ان المحكمة الاتحادية هي اعلى سلطة قانونية ولابد ان تتدخل لتفسير المادة القانونية او منح الحكومة صلاحية للاستمرار في الصرف لنفقات الحد الادنى حتى لاتحدث ازمة واحداث شلل في الاقتصاد العراقي “.

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