القائمة النهائية للمنتخب الوطني للسيدات لكرة الصالات

2022/08/15 | 14:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعاء عشرين لاعبة من مختلف انحاء العراق.

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