2022/08/15 | 14:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بسقوط صاروخ في محيط قاعدة زيلكان التركية في محافظة نينوى.وقال المصدر لـ/المركز الخبري الوطني/، إن “صاروخا سقط على محيط قاعدة زليكان التركية في محافظة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دوي انفجارات قرب محيط قاعدة زيلكان التركية بنينوى المركز الخبري الوطني.

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