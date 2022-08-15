2022/08/15 | 14:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ردت كتلة “صادقون” اليوم الاثنين، على تدوينة صالح محمد العراقي، المعروف بـ “وزير الصدر”.وقال رئيس الكتلة في تدوينة له، تابعها /المركز الخبري الوطني/: “لن نجهد انفسنا كثيرا بالرد على من رمتني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول رد من كتلة صادقون على تدوينة صالح محمد العراقي المركز الخبري الوطني.

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