الخارجية الإيرانية تحث على ضرورة مراعاة الدستور العراقي

2022/08/15 | 14:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حثت وزارة الخارجية الإيرانية، جميع العراقيين على التحاور مع مراعاة الالتزام بالدستور العراقي

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، إن إيران تتجنب التدخل في شؤون العراق الداخلية لكنها تحث جميع أطرافه على التحاور للخروج من الأزمة السياسية الراهنة وتسعى لتقريب وجهات النظر.

واكد ان بلاده لديها علاقات ايجابية مع كافة القوى السياسية العراقية وهي مستمرة في هذا التوجه، مشددا على أن ثبات واستقرار العراق، مهم جدا بالنسبة لإيران.

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