البياتي: عصابات بارتباطات دولية تمارس الاتجار بالبشر في العراق

2022/08/15 | 14:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت مفوضية حقوق الانسان، من تداعيات جريمة الاتجار بالبشر، وأوضح المتحدث باسم المفوضية علي البياتي في تصريح أن جريمة الاتجار بالبشر تعد من الجرائم المنظمة والعصابات التي ترتكبها تكون لها ارتباطات مع جهات إقليمية ودولية في الغالب.وأكد البياتي أن المفوضية تعاني من عدم تطبيق القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، بالرغم من تشريعه في العام 2012، بحجة عدم صدور التعليمات لغاية الآن، كما أنه لا يوجد تعاون حقيقي بين المؤسسات.

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