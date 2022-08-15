أسعار صرف الدولار في بغداد ومحافظات أخرى

2022/08/15 | 14:11 - المصدر: قناة التغيير

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بغداد – السعر في بورصة الكفاح148.550———-————————-السعر في اغلب الصيرفات148.000149.000———-————————-البصرة – بورصة148.700—————————أربيل – بورصة148.525—————————الموصل – بورصة148.550

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