اتحاد الكرة يستلم أموال المدرب الأجنبي من الحكومة العراقية

2022/08/15 | 14:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تسلم الاتحاد العراقي بكرة القدم، اموال التعاقد مع المدرب الأجنبي من قبل الحكومة العراقية.وقال مصدر في اتحاد الكرة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مجلس الوزراء اطلق اموال التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني الجديد، حيث انعشت الأموال خزائن الاتحاد”.وأضاف أن “اتحاد الكرة يتفاوض حالياً مع ثلاثة مدربين (برتغالي واسباني وبلجيكي) من اجل […]

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