2022/08/15 | 14:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي الطلبة الرياضي، تسمية اللاعب الدولي السابق صباح جعير، مشرفاً للفريق الاول لكرة الأنيق.

وذكر النادي في بيان مقتضب أن ” الكابتن صباح جعير مشرفاً للفريق الاول لكرة الأنيق”.

ويسعى نادي الطلبة إلى إكمال ملف التراخيص من اجل ضمان المشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

واقترب النادي من تسوية الديون التي في ذمته كي يعبر العقبة الأكبر التي تقف في طريقه للحصول على رخصة المشاركة بالدوري الممتاز.

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