2022/08/15 | 14:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أفاد مصدر أمني، الاثنين، 15 آب، 2022، باستهداف محيط قاعدة زليكان التركية في نينوى...

ظهرت المقالة قصف صاروخي يستهدف محيط قاعدة زيلكان التركية في نينوى أولاً على المسلة.

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