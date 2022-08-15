2022/08/15 | 14:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...

ظهرت المقالة رئيس كتلة صادقون: المذمة من منافس يعني انك أوجعته وأتعبته أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس كتلة صادقون: المذمة من منافس يعني انك أوجعته وأتعبته) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس كتلة صادقون: المذمة من منافس يعني انك أوجعته وأتعبته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).