إيقاف ٩ حالات ابتزاز وإعادة ٩ فتيات هاربات لذويهن في 8 محافظات

2022/08/15 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أوقفت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية (٩) حالات ابتزاز الكتروني وأعادت (٩) فتيات هاربات بسبب التعنيف ومشاكل أسرية الى ذويهن.

وذكرت الشرطة المجتمعية ان مفارزها في الأنبار أوقفت (٣) حالات ابتزاز الكتروني لفتيات من المحافظة، فيما أوقفت مفارز العاصمة بغداد وذي قار حالتين في كل منهما، وحالة واحدة في كل من كركوك والنجف الأشرف .

وقد اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتزين الذين حاولوا استغلال ضحاياهم بتهديدهن بنشر صورهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم يخضعن لرغباتهم الدنيئة، أو تسليمهم مبالغ مالية، كما قامت بحذف محتويات الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا.

الى ذلك أعادت مفارز المجتمعية (٣) فتيات هاربات الى ذويهن في بغداد، واثنين في نينوى، وفتاة في كل من كركوك والبصرة والنجف وصلاح الدين.

وفي ذات الوقت قدمت الدعم النفسي والمعنوي للفتيات الهاربات واتخذت اللازم بحق معنفيهن، وحثت ذويهن على رعايتهن والاهتمام بشؤونهن، هذا وستقوم مفارزها بزيارات دورية لمحل سكن الفتيات للاطمئنان على اوضاعهن ضمن مبدأ الرعاية اللاحقة الذي تعمل بموجبه.

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