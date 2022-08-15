جمعية الصداقة الايطالية- العربية تعزي مصر بضحايا كنيسة ابو سيفين

2022/08/15 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قدمت جمعية الصداقة الايطالية – العربية، اليوم الاثنين، التعازي لجمهورية مصر العربية بضحايا حادثة احتراق كنيسة ابو سيفين في منطقة امبابة.

وذكر بيان للجمعية، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تلقينا ببالغ الحزن والاسى خبر الاحتراق الذي حدث في شب كنيسة أبوسيفين في منطقة إمبابة، وتسبب ذلك في العديد من الضحايا".

واضاف البيان، أن "جمعية الصداقة الإيطالية والعربية تتقدم الى اهالي الضحايا والى الطائفة القبطية وللشعب المصرى باحر التعازي".

وفي وقت سابق، أقيمت مراسم تأبين ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في كنيستين أخريين، في العاصمة المصرية.

وكان بيان سابق للكنيسة قد ذكر أن الجنازات سوف تقام في "كنيسة العذراء" الأثرية بالوراق وكنيسة "السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل" بالوراق.

ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم في حريق غربي القاهرة، غالبيتهم قضوا بسبب التدافع أثناء الهروب.

وأعلنت السلطات المصرية وفاة 41 شخصاً، وإصابة 16 شخصاً آخرين في حريق هائل شب صباح الأحد بكنيسة "أبو سيفين" بحي إمبابة بالجيزة.

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