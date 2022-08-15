أربعة صواريخ ’ غراد’ تدك القاعدة التركية في زليكان بنينوى

2022/08/15 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ نينوى

أفاد مراسلنا، اليوم الاثنين، باستهداف القاعدة التركية في زليكان باربع صواريخ غراد عيار 122 ملم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إنه "تم استهداف القاعدة التركية في زليكان بمحافظة نينوى باربع صواريخ غراد عيار 122 ملم".

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