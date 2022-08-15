البصرة.. ضبط قرابة 20 الف حبة مخدرة بحوزة تاجرين من الجنسية الاسيوية

2022/08/15 | 14:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – البصرةضبطت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، قرابة 20 الف حبة مخدرة بحوزة تاجرين من الجنسية الاسيوية في محافظة البصرة.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ونتيجة للجهد الاستخباري المكثف لقواطع الوكالة العاملة على تأمين السواحل البحرية في محافظة البصرة، تمكنت من ضبط (19980) حبة مخدرة بحوزة تاجرين من الجنسية الاسيوية خلال محاولة تهريبها الى داخل الاراضي العراقية.

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