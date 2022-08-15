إحباط مخطط إرهابي لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين في نينوى

2022/08/15 | 14:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، إحباط مخططاً إرهابياً لاستهداف القوات الأمنية في محافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة مشتركة من الحشد والجيش أحبطت، مخططاً إرهابياً لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين في الموصل بمحافظة نينوى".وأضافت، أن "القوة نفذت العملية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، اسفرت عن العثور على مواد TNT ومادة C4 تقدر بـ 10 اكياس وعدد من اجهزة الهاتف النقال الجاهز للربط حيث كان الارهابيون يرومون ربط المتفجرات لاستهداف القوات الامنية والمدنيين".

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