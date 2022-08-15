بغداد وواشنطن تبحثان الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

2022/08/15 | 14:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، اليوم الاثنين، مع السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكر بيان للبنك المركزي، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف أستقبل السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي والوفد المرافق لها".

وأستعرض مخيف "جهود البنك المركزي في دعم التنمية من خلال أدوات السياسة النقدية والأثر المباشر لمبادراته في مسيرة القطاع الحقيقي وتوفير فرص العمل والاستدامة، إضافة إلى الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال اعتماد منظومة قانونية متكاملة وتطبيقها بشكل فعال على القطاعات التي قد تُستخدم في ارتكابها".

وأكد على "أهمية التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالسياسة النقدية وتفعيل الأدوات المالية".

من جانبها، أكدت السفيرة "دعمها للبنك المركزي واستقلاليته والمساهمة في تدريب موظفيه من خلال المؤسسات المالية التي لديها شراكات مستمرة مع البنك المركزي".

وأشارت إلى "نجاح سياسة البنك المركزي والأساليب الحديثة في إدارتها، والذي تجلى في مؤشرات الاحتياطيات النقدية والذهب".

وقدم المحافظ شكره على ما تقدمه المؤسسات المالية والمصرفية الأمريكية لحماية النظام المالي والمصرفي العراقي ودعمها في تطبيق أفضل المعايير الدولية، فضلا عمّا تقدمه من دعم وخبرات فنية وتدريب لموظفي البنك المركزي.

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