مصدر أمني: قصف صاروخي يستهدف معسكر زليكان التركي في بعشيقة

2022/08/15 | 14:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتعرض محيط قاعدة زليكان التركية في محافظة نينوى، إلى قصف صاروخي.وذكر المصدر في تصريح أن ” قاعدة زليكان في قضاء بعشيقة شمال شرق مدينة الموصل، تعرضت لقصف صاروخي ظهر اليوم”.وأشار الى ان ” … Readmore

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