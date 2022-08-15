مناورات صينية جديدة حول تايوان تزامنا مع زيارة وفد الكونغرس الأميركي

2022/08/15 | 14:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم بيي سيو مع كاثرين لاي في تايبيه نفّذت الصين مناورات عسكرية جديدة في محيط تايوان الاثنين، بينما نددت بزيارة جديدة أجراها أعضاء من الكونغرس الأميركي للجزيرة بعد أيام على زيارة مشابهة قامت بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وأثارت … Readmore

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