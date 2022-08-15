2022/08/15 | 14:26 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الوطني يضبط ويصادر 275 طناً من المواد الغذائية التالفة في محافظات عدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/15 | 14:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يضبط ويصادر 275 طناً من المواد الغذائية التالفة في محافظات عدة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يضبط ويصادر 275 طناً من المواد الغذائية التالفة في محافظات عدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).