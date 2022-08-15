’أضرار جسيمة’.. حادث سير يتسبب بإصابة 4 أشخاص بالبصرة (صور)

2022/08/15 | 14:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصيب 4 أشخاص اليوم الاثنين، نتيجة حادث سير في محافظة البصرة.وقال مصدر أمني في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إن “حادثا مروريا وقع ضمن قضاء شط العرب في السوق، ما أدى الى الاصطدام في عمود الكهرباء واصابة اربعة اشخاص”.وأضاف أن “الحادث جرى بين عجلتين متوقفات ودراجتين، نتيجة السرعة الزائدةوعدم الانتباه”، فيما أكد […]

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حادث سير يتسبب بإصابة 4 أشخاص بالبصرة (صور) أولاً على ايرث نيوز.

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