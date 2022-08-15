2022/08/15 | 14:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Fh1WYuXK4VI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رواتب المصارعين قليلة جدا ولا يوجد لهم تعويض على الرغم من تركهم أعمالهم من أجل التدريب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رواتب المصارعين قليلة جدا ولا يوجد لهم تعويض على الرغم من تركهم أعمالهم من أجل التدريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).