اندلاع عراك عنيف بين موظف شركة طيران وامرأة بمطار.. هذا ما قام به بعد أن ضربته

2022/08/15 | 15:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح مقطع فيديو وثّق معركة بين وكيل شركة خطوط طيران "سبيريت" الأمريكية، وامرأة في مطار "دالاس فورت وورث" الدولي بأمريكا مُتداولاً عبر الإنترنت.وقام مصور سينمائي محترف سبق أن عمل مع "ناشيونال جيوغرافيك" بتوثيق المواجهة بواسطة هاتفه الشخصي.ومنذ تحميل الفيديو، أشارت شركة خطوط طيران "سبيريت" إلى تعليق الوكيل، والذي كان يعمل من خلال شركة محليّة لديها شراكة معها.

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