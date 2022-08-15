2022/08/15 | 15:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ألقت السلطات الفرنسية القبض على مواطن مغربي الجنسية بينما كان يتجول ورأس والده في يد وسكين في يده الأخرى ليلة السبت الأحد في مدينة ليون.ونقلت صحيفة لوفيغارو أن الابن البالغ من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رجل عربي يقطع رأس والدهُ في فرنسا وهو يصرخ: الله اكبر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رجل عربي يقطع رأس والدهُ في فرنسا وهو يصرخ: الله اكبر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رجل عربي يقطع رأس والدهُ في فرنسا وهو يصرخ: الله اكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).