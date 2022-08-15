محافظ البنك المركزي يبحث مع السفيرة الاميركية الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

2022/08/15 | 15:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بحث محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، الاثنين، مع السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي، الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.وذكر بيان للبنك المركزي تلقاه /المركز الخبري الوطني/، […]

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