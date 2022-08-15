2022/08/15 | 15:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض معسكر زليكان التركي شمال الموصل لقصف صاروخي .وقال مصدر امني :” ان صاروخا سقط في محيط المعسكر دون وقوع اصابات “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموصل.. تعرض معسكر زليكان التركي الى قصف صاروخي) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموصل.. تعرض معسكر زليكان التركي الى قصف صاروخي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).