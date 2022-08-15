احباط مخطط ارهابي لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين في الموصل

2022/08/15 | 15:14 - المصدر: وكالة خبر

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احبطت قوة مشتركة من اللواء 60 في الحشد الشعبي والجيش، مخططا ارهابيا لاستهداف القوات الامنية والمدنيين في الموصل.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي :” ان القوة نفذت عملية أمنية بناء على معلومات استخبارية دقيقة، اسفرت عن العثور على مادتي (TNT) و( C4) المتفجرتين تقدر بـ( 10 اكياس ) وعدد من اجهزة الهاتف النقال الجاهزة للربط كان الارهابيون يرومون ربطها بالمتفجرات لاستهداف القوات الامنية والمدنيين، في الموصل ،لكن يقظة قوات الحشد والقوات الأمنية احبطت مخططهم الخبيث”.

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