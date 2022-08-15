التحالف الدولي يؤكد : قاعدة التنف في سوريا تعرضت لهجوم بمسيرات

2022/08/15 | 15:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن التحالف الدولي لمحاربة “داعش” أن قواته تصدت لهجوم بطائرات بدون طيار قرب قاعدة التنف الأمريكية جنوب شرقي سوريا، مؤكدا عدم وقوع إصابات جراء الحادث.

وقال التحالف في بيان ، ان قواته بالتنسيق مع “شركائها في جيش مغاوير الثورة” ردت على هجوم شنته عدة طائرات بدون طيار في محيط ثكنة التنف حوالي الساعة 6:30 صباح اليوم الاثنين.

وأوضح البيان أنه تم اعتراض أحدى الطائرات وتفجير أخرى داخل مجمع قوات “مغاوير الثورة” السورية دون أن تقع هناك إصابات أو أضرار تذكر.

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