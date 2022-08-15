حصيلتنا “خفي حنين”

2022/08/15 | 15:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / علي علي على عكس مثلنا القائل: “إذا ضاگ خلگك اتذكر ايام عرسك”.فلقد بات استذكار “الأعراس الانتخابية” التي عاشها العراقيون طيلة العقد ونصف العقد الماضية من أعمارهم، مدعاة حزنهم ومصدر أرقهم وألمهم، لما خلفتها من مآتم ومصابات، ما فتئوا يتجرعون مرارتها حتى ساعة كتابة هذا المقال، ولا أظن الساعات والأيام والسنين المقبلة ستشهد […]

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