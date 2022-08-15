2022/08/15 | 15:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر امرأة تتعرض للضرب والإهانة على يد رجل ما أثار استياء واسعا ومطالبات بضرورة محاسبته

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