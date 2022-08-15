2022/08/15 | 15:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد عضو ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، الإثنين، 15 آب، 2022، ان عقد جلسة...

ظهرت المقالة عضو بالقانون يتحدث عن امكانية عقد جلسات البرلمان خارج المنطقة الخضراء أولاً على المسلة.

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