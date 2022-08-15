الكلداني يعلن ترحيبه بمبادرة العامري لحل الأزمة السياسية

2022/08/15 | 15:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل زعيم حركة بابليون السيد ريان الكلداني زعيم تحالف الفتح السيد هادي العامري في مقر إقامته ببغداد اليوم.حيث دار الحديث بينهما حول معالجة المشاكل السياسية وإنقاذ العراق من حالة الانسداد السياسي، وقال الكلداني نحن نرحب وندعم كل مبادرة تسعى إلى لم شمل أبناء الوطن الواحد،واكد نحن نسعى وندعو لعودة الحوار الوطني للواجهة لأنه طريق النجاة إلى الجميع

وحث الكلداني على دعم أي مبادرة للحوار مع جميع الاطراف من اجل الوصول الى حلول تخدم الشعب والوطن

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